Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, market ve fırın gibi yerlerde ürünlerin son tüketim tarihleri ve hijyen koşullarını kontrol etti. Denetimlerde olumsuzluğa rastlanmadı. Ayrıca, Pehlivanköy'de salep üreticileri ziyaret edildi ve arı yetiştiriciliği kursu açıldı.

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri market, fırın, pastane ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Üreticiler ziyaret edildi

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri salep üreticilerini ziyaret etti.

Üreticilerle bir araya gelen ekipler, salep ekili alanları kontrol etti.

Ekipler, ayrıca fenolojik gözlemde bulundu.

Arı yetiştiriciliği kursu açıldı

Kırklareli'nin Kula köyünde arı yetiştiriciliği kursu açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan kursa 20 kişi katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verilecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
