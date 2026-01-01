Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, market ve fırın gibi yerlerde ürünlerin son tüketim tarihleri ve hijyen koşullarını kontrol etti. Denetimlerde olumsuzluğa rastlanmadı. Ayrıca, Pehlivanköy'de salep üreticileri ziyaret edildi ve arı yetiştiriciliği kursu açıldı.
