Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
Güncelleme:
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz'daki gıda işletmelerinde denetim yaptı. Son tüketim tarihleri ve hijyen koşulları kontrol edildi, olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri toplu tüketim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
