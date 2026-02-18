Kırklareli'nde fırtınada üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda araçta hasar meydana gelirken, yol da bir süre trafiğe kapandı.
İlçede sabah başlayan fırtına, öğle saatlerinden sonra şiddetini artırdı.
Fırtına nedeniyle Kocasinan Mahallesi'nde bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu.
Devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Ağaç, Lüleburgaz Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı.
Fırtınanın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA " / " + Tevfik İşçi -