Kırklareli'nde dere yatağında erkek cesedi bulundu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, dere yatağında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, cesedi incelemek üzere morga götürdü.
Lüleburgaz Deresi taş köprü ayaklarının yanında, dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Daha sonra AFAD ve itfaiye ekipleri, halat sistemi kurarak dere yatağındaki cesede ulaştı.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.