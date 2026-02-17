Haberler

Kırklareli'nde dere yatağında erkek cesedi bulundu

Kırklareli'nde dere yatağında erkek cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, dere yatağında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, cesedi incelemek üzere morga götürdü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Lüleburgaz Deresi taş köprü ayaklarının yanında, dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Daha sonra AFAD ve itfaiye ekipleri, halat sistemi kurarak dere yatağındaki cesede ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA " / " + Tevfik İşçi -
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı