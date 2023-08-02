Lüleburgaz'da çıkan anız ve orman yangını söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde Turgutbey köyünde çıkan anız ve orman yangını, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Lüleburgaz Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında, ormanlık alanda bazı ağaçlar zarar gördü.