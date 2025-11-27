Haberler

Lüleburgaz'da Bahçede Bulunan Havan Topu İmha Edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan havan topu, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi. Mühimmat, bir vatandaşın bahçede yaptığı çalışmada bulundu ve durumu jandarmaya bildirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan havan topu jandarma ekiplerince kontrollü olarak imha edildi.

Ayvalı köyünde evinin bahçesindeki ağaçların kökünü havalandırmak için çapa yapan Metin Yılmaz, toprağın altında mühimmata rastladı.

Yılmaz'ın durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri, havan topu olduğu belirlenen söz konusu mühimmatı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası fünyeyle kontrollü şekilde imha etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
