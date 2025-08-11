Lüleburgaz'da Anız Yangını Söndürüldü

Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çok sayıda vatandaşın tahliyesine yol açtı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

İstiklal Mahallesi yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle bölgede bir apartmanda bulunan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tarım aletlerinin satıldığı bir bayinin bahçesinde bulunan traktör ve biçerdöverde de maddi hasar meydana geldi.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile Belediye Başkanı Murat Gerenli de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
