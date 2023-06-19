Lüleburgaz'da sağanak yağış hayatı felç ederken, yollar göle döndü. Kentin bazı bölgelerinde ağaçlar şiddetli yağış ve fırtınaya dayanamayıp devrildi.

Lüleburgaz'da ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da sağanak yağış hayatı felç ederken, yollar göle döndü. Kentin bazı bölgelerinde ağaçlar şiddetli yağış ve fırtınaya dayanamayıp devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkisini gösteren yağış, şehir merkezinde hayatı felç etti. Sokakları göle döndüren şiddetli yağmurda, sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Kentin bazı bölgelerinde ağaçlar şiddetli yağış ve fırtınaya dayanamayıp devrildi.