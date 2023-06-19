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Lüleburgaz'da Ağaçlar Devrildi, Yollar Göle Döndü

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Lüleburgaz'da sağanak yağış hayatı felç ederken, yollar göle döndü. Kentin bazı bölgelerinde ağaçlar şiddetli yağış ve fırtınaya dayanamayıp devrildi.

Lüleburgaz'da ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da sağanak yağış hayatı felç ederken, yollar göle döndü. Kentin bazı bölgelerinde ağaçlar şiddetli yağış ve fırtınaya dayanamayıp devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkisini gösteren yağış, şehir merkezinde hayatı felç etti. Sokakları göle döndüren şiddetli yağmurda, sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Kentin bazı bölgelerinde ağaçlar şiddetli yağış ve fırtınaya dayanamayıp devrildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Keserci - Güncel

Kırklareli Lüleburgaz Güncel Haberler

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