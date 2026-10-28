Lula, Flavio Bolsonaro'nun çıkış yasağına rağmen ABD'ye kaçışını 'utanç verici' buldu

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen ABD'ye kaçmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Başkent Brazilya'daki resmi konutunda 81. yaş gününü kutladığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lula da Silva, yurt dışına çıkış yasağına rağmen ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya değindi.

Bolsonaro'yu eleştiren Lula da Silva, "Suçsuz olan insan korkmaz. Ülkesinden gizlice kaçan birinin kesinlikle sakladığı veya hesap vermekten çekindiği bir şeyler vardır." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, Bolsonaro'nun yargı önünde aklanmayı denemek yerine firar etmeyi seçtiğini belirterek, " Brezilya'dan bu şekilde ayrılmış olmasından dolayı üzüntü duyuyorum. Kaçmak yerine ülkede kalıp hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu adalet önünde kanıtlayabilirdi. Yaşanan bu firar süreci Brezilya siyaset tarihi açısından utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Brezilya'dan ayrılmam için çok sayıda davet aldım"

Oto yıkama operasyonu kapsamında cezaevinde geçirdiği dönemi hatırlatan Lula da Silva, "Brezilya'dan ayrılmam için çok sayıda davet aldım. Büyükelçiliklere sığınmam için pek çok teklif yapıldı. Ancak ben Brezilya'da kalmayı ve Federal Polise teslim olmayı seçtim çünkü beni suçlayanların maskesini düşürmek ve masumiyetimi kanıtlamak istiyordum. İşte bugün buradayım ve yeniden devlet başkanı seçildim." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Lula da Silva'ya karşı devlet başkanı seçimini kaybeden Senatör Bolsonaro'nun hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ve pasaport iptal kararına rağmen ABD'ye kaçtığı ileri sürülmüştü.

Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar, eski devlet başkanı adayının pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce gizlilik içinde ABD'ye giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını doğrulamıştı.

Bolsonaro hakkında 2 soruşturma

Brezilya basınındaki habere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanıyla ilgili iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

Kaynak: AA