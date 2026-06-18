Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan Trump'a "Seçimlerimize karışmayın" uyarısı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesindeki seçimlere dahil olmaması uyarısında bulundu.

Washington Post gazetesinin haberine göre Lula da Silva, Fransa'daki G7 Zirvesi sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Lula da Silva, "Brezilya seçimlerine karışmayın çünkü Brezilya seçimleri, Brezilya'nın sorunudur." ifadesini kullandı.

Trump'ın kendi kişisel ve ideolojik seçimlerinin olabileceğine işaret eden Lula da Silva, ulusların birbirlerinin egemenliğine saygı duymaları gerektiğini vurguladı.

Brezilya'da genel seçimlerin 4 Ekim'de düzenlenmesi planlanıyor.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen devlet başkanı seçiminin ikinci turunda sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz 2025'te Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, dün eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro'ya, geçen yıl babası hakkında yürütülen darbe girişimine ilişkin davanın durdurulması için ABD yönetimini sürece müdahil etmeye çalıştığı gerekçesiyle verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını onaylamıştı.