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Lüks Yatla Tura Çıkıp, Çöp Toplamak İçin Yarışıyorlar

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Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks yatla tura çıkan turistler, denize atılan çöpleri toplamak için düzenlenen yarışmada hem eğlendi hem çöpleri topladı. Yarışmada en fazla çöpü toplayanlar kaptan şapkası ile ödüllendirildi.

Lüks yatla tura çıkıp, çöp toplamak için yarışıyorlar

Demir atılan koylarda suplarla denize inip çöpleri topladılar

Alanya'da turistler denize atılan çöpleri toplamak için yarıştı

En fazla çöp toplayana kaptan şapkası verildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks yatla tura çıkan turistler, denize atılan çöpleri toplamak için düzenlenen yarışmada hem eğlendi hem çöpleri topladı. Yarışmada en fazla çöpü toplayanlar kaptan şapkası ile ödüllendirildi.

Günübirlik tur düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, hem çevre bilincini artırmayı hem de tatilin keyfini çıkarmayı amaçlamak için çöp toplama etkinliği düzenledi. Lüks teknede yerlerini alan turistler Alanya'nın tarihi güzelliği olan Kızılkule, Tersane, Alanya Kalesi, Aşıklar Mağarası ve Damlataş Plajı güzergahında gezintiye çıktı. İlçenin doğal, tarihi güzelliklerini denizden keşfetmek isteyen turistler, tur sırasında gittikleri yerlerde ve deniz üstüne sup tahtası yardımıyla çöp toplamak için yarışarak eğlenceli dakikalar yaşadı. En çok çöp toplayan turistlere ise Turgay Meşe tarafından kaptan şapkası hediye edildi. Yapılan bu etkinliğe farklı tur tekneleri ve çevredeki insanlar da destek verdi.

Tekne kaptanı Turgay Meşe, yapmış oldukları farkındalık etkinliğine katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Etkinliğe katılan Rus vatandaşı Alexander Khomenko ve Konstantin Kireev ise çok eğlendiklerini belirterek, denizlerin temiz tutulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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