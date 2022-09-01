Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov, pencereden düşerek hayatını kaybetti Güncel Haberler Rus petrol şirketi Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Rus petrol şirketi Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Rus haber ajansı TASS'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Maganov'un kalp krizi geçirmesi nedeniyle Moskova'da bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Maganov'un, bu sabah hastanenin altıncı katında bulunan pencereden düşerek hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen haberde, Maganov'un anti-depresan ilaçlar kullandığı da vurgulandı. Haberde, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve Maganov'un intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay Moskova Lukoil Güncel Haberler

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