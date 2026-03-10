Lübnanlı uzmanlara göre İsrail, indirme operasyonlarıyla Hizbullah'ın füze kaynaklarını tespit etmeye çalışıyor

Lübnanlı askeri uzmanlar, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna havadan indirme operasyonları düzenleyerek Hizbullah'ın füze tesislerini tespit etmeye çalıştığını ve bu operasyonları sürdüreceğini belirtiyor.

İsrail ordusu 7 Mart'ta Nebi Şit beldesine helikopterlerle asker indirme girişiminde bulundu, Hizbullah ise bu girişimin çatışmaların ardından püskürtüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, 1986'da Lübnan'da uçağı düşen ve o tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen İsrailli askeri pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak için Lübnan'a havadan indirme yapıldığını açıkladı.

İndirme sırasında İsrail ordusunun Nebi Şit beldesine düzenlediği yoğun saldırılarda ve baskında 41 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah'tan dün yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 00.10'da İsrail ordusuna ait yaklaşık 15 helikopterin Suriye yönünden Nebi Şit beldesine sızmaya çalıştığının tespit edildiği, helikopterlerin Centa, Yuhfufa, Nebi Şit, Arsal ve Ras Baalbek semalarında uçuş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, bazı helikopterlerin Serğaya Ovası'na piyade birlikleri indirdiğinin ve bu birliklerin Lübnan topraklarına ilerlemeye çalıştığının gözlemlendiği, Hizbullah unsurlarının ise helikopterler ve sızan birliklere karşılık verdiği ifade edildi.

Çatışmalar sonucu İsrail'in havadan indirme operasyonunun başarısız olduğu duyuruldu.

Askeri uzmanlar, Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail'in son 3 günde Lübnan'a yaptığı asker indirme operasyonlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Uzmanlar, İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğu kesimine indirme operasyonları yaparak, Hizbullah'ın bölgedeki füze kaynak noktalarını tespit etmeye çalıştığı ve indirme operasyonlarını sürdüreceği yorumunda bulundu.

"Tüm bunlar bölge hakkında istihbarat toplamak için"

Lübnanlı emekli Tuğgeneral ve askeri uzman Beha Halal, İsrail'in indirme operasyonlarının, Tel Aviv'in açıkladığından daha farklı amaçlar taşıyabileceğini belirtti.

Bu indirmelerin yalnızca Tel Aviv'in açıkladığı hedefler için yapılmadığını, Hizbullah'ın füze altyapısıyla doğrudan bağlantılı olabileceğini savunan Halal, "İndirmelerin gerçek hedefi, İsrail'in Hizbullah'ın yer altında olduğu düşünülen füze tesisine ulaşmak olabilir." dedi.

Ayrıca bu indirmelerle, daha sonra hedef alınacak bazı noktaların tespit edilmeye çalışılabileceğini kaydeden Halal, "Tüm bunlar, bölgedeki füze depoları, lojistik noktalar ve iletişim merkezleri hakkında istihbarat toplamak amacıyla yapılıyor." diye konuştu.

İsrail'in ayrıca havadan gördüğü bazı noktaların gerçekten sivil yapılar mı yoksa askeri noktalar mı olduğundan emin olmak istediğini kaydeden Halal, bunun yanı sıra bu operasyonlarda bazı istihbarat araçlarının bölgeye bırakılabileceği ya da daha önce bırakılanların geri alınması ihtimalinin de bulunduğunu vurguladı.

Halal, bu indirme operasyonlarının tampon bölge oluşturabilmek amacıyla güney cephesi üzerinde baskı uygulamak için devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

İndirme operasyonları sürecek

Emekli Tuğgeneral ve strateji uzmanı Naci Melaib, İsrail'in Nebi Şit yakınlarındaki indirme operasyonuna ilişkin "Bu bölgeler, Hizbullah'ın silah ve cephanelerinin bir kısmını sakladığı yerler olarak düşünülüyor." görüşünü dile getirdi.

Hizbullah'ın daha önceleri bu bölgeler üzerinden Suriye'ye silah gönderdiğini söyleyen Melaib, İsrail'in çeşitli amaçlar için bu tür indirme operasyonlarını sürdüreceği yorumunu yaptı.

İndirme operasyonlarında İsrailli askeri pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak için istihbarat toplanmasının da amaçlanabileceğini ifade eden Melaib, ancak Hizbullah'ın İsrail askerlerinden önce Arad'ın naaşını ileride koz olarak kullanmak için başka bölgelere nakletmesinin muhtemel olabileceğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.