Lübnanlı uzmana göre, İsrail'in hedefi Lübnan'da tam ölçekli işgal değil stratejik noktaları ele geçirmek

Lübnanlı askeri uzman Hişam Cabir, İsrail'in mevcut aşamada Lübnan topraklarına kapsamlı bir işgal gerçekleştirmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirterek, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere yönelik ilerleyişinin arkasında taktiksel hedeflerin bulunduğu değerlendirmesini yaptı.

Lübnanlı emekli Tuğgeneral Cabir, AA muhabirine Lübnan'ın güneyindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'ın güneyinde yaşananların "tam ölçekli bir işgal değil, bir sızma girişimi" olduğunu söyleyen Cabir, İsrail'in savaşın tırmanması, caydırıcılığın zayıflaması ve sınır köylerinin sakinlerinden boşaltılması gibi mevcut koşullardan yararlanarak sahadaki belirli hedefleri gerçekleştirmeye çalışabileceğini belirtti.

Cabir, İsrail'in bu ihlalleriyle "güvenlik çıkarlarına hizmet edecek şekilde güney sınırını yeniden düzenlemeyi" amaçladığını, ayrıca bölgenin coğrafyasının Lübnan tarafına Filistin sınır bölgeleri üzerinde "ateş kontrolü açısından stratejik bir avantaj" sağladığını ifade etti.

Ayrıca güney sınırının yaklaşık yüzde 60'ının veya daha fazlasının Lübnan toprakları içindeki yüksek bölgelerde bulunduğuna işaret eden Cabir, bunun Lübnan tarafına önceki çatışmalar sırasında doğrudan ateş açma ve İsrail güçlerini yakından izleme imkanı sağladığını belirtti.

Cabir, bunun da Marun er-Ras, Ayta eş-Şaab ve El-Lebune gibi Lübnan beldelerinde İsrail için bir zorluk oluşturduğuna, daha önceki saldırı girişimlerinde buralarda kayıplar verdiklerine işaret etti.

Askeri uzman, "İsrail'in taktiksel hedefinin Yukarı Celile'ye doğrudan ateş açılmasını önleme bahanesiyle, halihazırda kontrolü altında bulunan beş noktaya ek olarak sınıra yakın stratejik tepeleri ve noktaları işgal etmek" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca askeri maliyet göz önüne alındığında geniş çaplı bir işgalden söz etmenin "henüz erken" olduğunu kaydeden Cabir, İsrail'in büyük bir genişleme olmaksızın, şu aşamada sınırlı derinlikte bir "tampon bölge" oluşturulmasına odaklanmasının beklendiğini belirtti.

Herhangi yeni bir işgalin kalıcı hale gelmesinin, ileride İsrail güçlerinin bölgeden çıkarılmasını daha da zorlaştıracağı uyarısında bulunan Cabir, işgalin sürmesinin, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyinde yerel bir direniş oluşmasına ve nehrin kuzeyinde bulunan savaşçıların güneye geçmesine yol açabileceğini kaydetti.

Cabir, "sahada yeni bir fiili durumun oluşmasını engellemenin diplomatik çaba ve Lübnan içindeki tutumun birleştirilmesini gerektirdiğini" vurgulayarak, "stratejik noktaların işgal edilmesine izin verilmesinin ileride değiştirilmesi zor yeni bir güvenlik dengesi yaratabileceği" konusunda uyardı.

Sahadaki durum

İsrail ordusu, Lübnan'da işgalini genişleterek sınır hattındaki Hiyam beldesine girdi. İsrail askerleri belediye binası önünde konuşlandı. Bu konuşlanma, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki kara ilerleyişi kapsamında gerçekleşti.

İsrail birlikleri, Kasım 2024'teki ateşkesin ardından ilk kez beldenin merkezine girdi. İsrail ordusu ise piyade, zırhlı ve mühendislik tümeninden oluşan üç askeri birliğin Lübnan'ın güneyinde operasyon yürüttüğünü duyurdu.

Hizbullah yaptığı açıklamada, Hiyam beldesinde İsrail güçleriyle çatıştığını ve sınırdaki Hula beldesinde iki askeri aracı hedef alması sonucu iki İsrail askerinin yaralandığını belirtti. Açıklamada, İsrail'e doğru fırlatılan roketlerin 120 kilometre derinliğe ulaştığı ve bu saldırıların, Tel Aviv'i hedef alan İran bombardımanıyla eş zamanlı gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan, Lübnan ordusu çarşamba günü, İsrail'in kara ilerleyişiyle eş zamanlı olarak güney sınırındaki bazı noktalarında birliklerini yeniden konuşlandırdığını duyurdu.