Dürzi lider Canbolat, İsrail'e füze atışlarının Lübnan'a "daha fazla yıkım getireceğini" belirtti

Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, ülkesinin bölgesel çatışmalardan uzak durması gerektiğini vurgulayarak, İsrail'e yönelik füze atışlarının Lübnan'a "yalnızca daha fazla yıkım getireceğini ifade etti.

Canbolat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın bölgesel çatışmalardan uzak durması gerektirdiğini belirtti.

Lübnan ordusuyla dayanışma çağrısı yapan Dürzi lider Canbolat, askeri kurumun desteklenmesinin önemini vurguladı.

Canbolat, İsrail'e yönelik füze atışlarının Lübnan'a "yalnızca daha fazla yıkım getireceğini" kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusunda gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.