Lübnan'da Doktorlar, Gazze'deki Soykırımın Durdurulması İçin Gösteri Düzenledi

Lübnan'da doktorlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü soykırımın durdurulması talebiyle gösteri düzenledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve Filistin Kızılay Derneğinin çağrısıyla başkent Beyrut'un merkezinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları protesto edildi.

Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen onlarca doktor, ilerleyen günlerde gerçekleşecek Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'nda toplanacak dünya liderlerine, Gazze'deki soykırımı durdurmaları çağrısında bulundu.

"Soykırımı doktorlar durduramaz, bunu ancak dünya liderleri yapabilir" sloganıyla toplanan doktorlar, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması ve insani yardımlar için güvenli koridorların açılmasını istedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 905 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 926 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 354 kişi yaşamını yitirdi, 52 bin 885 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 497'ye çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 182 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.