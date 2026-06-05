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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la ülkesindeki gelişmeleri görüştü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde Lübnan'daki durum ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Avn, Suudi Arabistan'ın desteğine teşekkür ederken, Bin Selman da Lübnan'ın yanında olduklarını vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Lübnan ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Lübnan'daki durumun yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkesindeki gerilimin önüne geçmek amacıyla sarf edilen çabalara desteği için Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Bin Selman da her zaman Lübnan'ın yanında yer aldıklarını belirtti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan açıklamada ise Avn ile Bin Selman'ın Lübnan'daki durum ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları ele aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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