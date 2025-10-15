Lübnan ve Suriye Arasında Yargıda İşbirliği Anlaşması

Beyrut yönetimi, Suriye'deki devrik Esed rejimi döneminde Lübnan'da gerçekleştirilen siyasi suikastlara ilişkin mevcut bilgilerin Şam yönetimine teslim edilmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Lübnan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Adil Nassar, ülkesini ziyaret eden Suriye Adalet Bakanı Mazhar el-Veyis ve beraberindeki heyetle görüştü.

Lübnan Adalet Bakanı Nassar, Suriyeli mevkidaşı ve beraberindeki heyetle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki ülke arasında yargıda işbirliği anlaşması konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Nassar, Esed rejimi döneminde Lübnan'da gerçekleştirilen başta siyasi suikastlar olmak üzere çeşitli "operasyonlarla" ilgili mevcut tüm bilgilerin Suriye yönetimine verilmesi konusunda anlaştıklarını aktardı.

Zorla kaybedilenler dosyasını takip eden komitenin desteklenmesiyle ilgili Suriye tarafıyla hemfikir olduklarını aktaran Nassar, Lübnan'dan Suriye'ye kaçanların aranması ve Lübnan makamlarına teslim edilmesi konusunda da mutabakat sağlandığını kaydetti.

Lübnan Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında yargıda işbirliği alanında yapılacak anlaşmada önemli ilerlemelerin kaydedildiği belirtildi.

Lübnan'da 1975'te iç savaşın patlak vermesinin ardından Suriye ordusuna ait birlikler 1976'da Arap Birliği kararıyla "Arap Caydırıcı Gücü" adı altında savaşı durdurma ve ülkenin birliğini koruma amacıyla Lübnan'a girmişti.

Lübnan'da 2005'e kadar kalan bu birlikler Suriye'nin Lübnan'daki siyasi ve güvenliği üzerinde etkisini artırmış, başta eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye düzenlenen olmak üzere siyasi suikastlar ve zorla kaybetme vakaları yaşanmıştı.