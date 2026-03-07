Haberler

Lübnan ve Fransa dışişleri bakanları İsrail'in saldırılarını durdurmanın yollarını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmanın yollarını tartıştı. Saldırıların bölgedeki yansımaları ve ülkenin tarafı olmadığı bir savaşa sürüklenme girişimlerinin önlenmesi üzerinde duruldu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmanın ve ülkeyi tarafı olmadığı bir savaşa sürükleme girişimlerini önlemenin yollarını görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Recci ile Barrot telefonda görüştü.

Görüşmenin, İsrail'in ABD ile birlikte İran'a karşı yürüttüğü savaşın bölgedeki yansımaları ve Tel Aviv'in pazartesiden bu yana Lübnan'a yönelik artan saldırıları çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in artırdığı gerilimi durdurmanın ve Lübnan'ı tarafı olmadığı bir savaşa sürükleme girişimini engellemenin yolları değerlendirildi.

Açıklamada, Barrot'un, Fransa'nın Lübnan'la dayanışmasını ve bu kritik dönemde Lübnan halkına yönelik sürekli desteğini dile getirdiği aktarıldı.

Recci de, Fransa'nın Lübnan'a yönelik sürekli ilgisi ve Paris yönetiminin ülkesindeki gelişmeleri yakından takip etmesi dolayısıyla Barrot'a teşekkür etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Naim Berjawi
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Art arda patlama sesleri! ABD Büyükelçiliğine katyuşalı saldırı
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle

Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle