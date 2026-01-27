Haberler

Lübnan ve Avusturyalı yetkililer, bölgedeki son gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Avusturya Dışişleri Bakanlığının Orta Doğu'dan Sorumlu Temsilcisi Arad Benkö ile Beyrut'ta bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri görüştü. Toplantıda Lübnan hükümetinin reform süreci ve Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ve Avusturya Dışişleri Bakanlığının Orta Doğu'dan Sorumlu Temsilcisi Arad Benkö, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Recci, başkent Beyrut'ta Benkö ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Lübnan hükümetinin yürüttüğü reform süreci ile Suriyeli mültecilerin durumu de ele alındı.

Bakan Recci, Avrupa Birliği'nin Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün sağlanmasına katkı sunması gerektiğini belirtti.

