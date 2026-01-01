Haberler

Lübnan ve Suriye arasındaki Arida Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı

Güncelleme:
Lübnan ile Suriye arasındaki Arida Sınır Kapısı, aşırı yağışlar sonucu nehir seviyesinin yükselmesi ve köprüde meydana gelen hasar nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Yolcuların güvenliği için alınan bu tedbirin ardından bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.

Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile Suriye arasındaki doğal sınırı oluşturan ve ülkenin kuzeyindeki Arida Sınır Kapısı'ndan geçen El-Kebir Nehri'nde, etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği ve iki tarafı bağlayan köprüde hasara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla sınır kapısından geçişlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
500

