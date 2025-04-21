Lübnan, Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle 3 gün yas ilan etti

Lübnan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan etti.

LÜBNAN'DA PAPA'NIN ÖLÜMÜ NEDENİYLE YAS İLAN EDİLDİ

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, yaptığı yazılı açıklamada, Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla ülkede 3 gün resmi yas ilan edildiğini duyurdu. Bugünden itibaren 23 Nisan Çarşamba gününe kadar sürecek resmi yasta bayrakların yarıya indirileceğini belirten Selam, Papa'nın toprağa verileceği günde de Lübnan'da aynı duruşun sergileneceğini ifade etti.

Papa Franciscus

Bu arada Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da Papa'nın ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Papa Franciscus'un barış, adalet ve yoksullardan yana bir kişi olduğuna işaret eden Avn, farklı inançların bir arada yaşadığı Lübnan'ın "bir dostu kaybettiğini" ifade etti.