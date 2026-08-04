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Lübnan'da Grad Füzesi Operasyonu

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Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda Suriye'den Lübnan'a kaçırılan Grad füzelerinin ele geçirildiğini ve olayla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda Suriye'den Lübnan'a kaçırılan Grad füzelerinin ele geçirildiğini ve olayla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzey ve doğu sınırlarındaki kaçakçılık faaliyetlerine yönelik güvenlik takibi kapsamında, doğudaki Arsal kırsalında bir askeri birliğin Suriye'den Lübnan'a kaçırılan 122 milimetrelik Grad füzelerini ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, füzelerin taşınmasında kullanılan bir pikaba da el konulduğu, kaçakçılık şebekesi üyesi olduğu belirtilen Lübnanlı 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şebekenin diğer üyelerinin yakalanması amacıyla düzenlenen baskınlarda çeşitli mühimmat ve askeri malzemelerin ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınanlar hakkında yetkili yargı makamlarının gözetiminde soruşturma başlatıldığı ve diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA
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