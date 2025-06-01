Lübnan Ordusu'ndan Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu

Lübnan Ordusu'ndan Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu
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Lübnan ordusu, Suriye sınırı yakınında bir uyuşturucu imalathanesini yıkarak, uyuşturucu imalatı ve ticaretiyle mücadele etti. Yapılan baskınlarda captagon haplarının yapımında kullanılan ham maddeler ele geçirildi.

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda Suriye sınırı yakınında bir uyuşturucu imalathanesini yıktığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile Suriye arasındaki sınır bölgelerinde uyuşturucu imalatı ve ticaretiyle mücadelenin sürdüğü ifade edildi.

Lübnan'ın kuzeydoğusunda Suriye sınırına yakın bölgede uyuşturucu imalatının yapıldığı yerlere düzenlenen baskınlarda captagon haplarının yapımında kullanılan ham maddelerin ele geçirildiği, imalathanenin ise yıkıldığı belirtildi.

Ayrıca bölgede bazı evlere düzenlenen baskınlarla aranan kişilerin gözaltına alındığı, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Lübnan ordusu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından sınır hattındaki yasa dışı geçiş yollarını kapatma ve uyuşturucuyla mücadele çabalarına yoğunluk verdi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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