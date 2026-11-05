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Lübnan ordusu, kaçak geçişe ateşte bir kadının öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi

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Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki Arsal'da 4 Kasım'da kaçak geçişe ateş açılması sonucu bir kadının öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Araçta kaçak yollarla geçirilmek istenen 12 Suriye uyruklu kişi bulundu. Kaçan sürücü aranıyor.

Lübnan ordusu, Suriye uyruklu 12 kişiyi kaçak yollarla ülkeye geçirmeye çalışan aracın durdurulması sırasında açılan ateş sonucu bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Kasım'da Suriye sınırındaki Arsal beldesinin dağlık kesiminde sınır güvenliğini sağlayan askerlerin kontrol noktasından camları koyu filmli ve plakası bulunmayan bir araç geçti.

Suriye'den Lübnan'a yasa dışı yollardan ilerleyen aracın sürücüsünün kontrol noktasındaki askerlerin üzerine aracı sürmeye çalıştığı, bunun üzerine askerlerin aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açtığı belirtildi.

Açıklamada, sürücünün aracı durdurduktan sonra kaçtığı ve araçta kaçak yollarla Lübnan'a geçirilmek istenen 12 Suriye uyruklu kişinin bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Yolculardan bir kadının açılan ateş sonucu, 3 kişinin ise kırılan cam parçalarının isabet etmesi nedeniyle yaralandığı aktarılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kadının hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayla ilgili adli makamların gözetiminde soruşturma başlatıldığı ve kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
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