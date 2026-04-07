Lübnan ordusu Hristiyan siyasetçi ve eşinin öldüğü saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu

Lübnan ordusu, İsrail'in Beyrut'un doğusundaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında, Lübnan Güçleri Partisi üyesi Biyar Muavvad ve eşinin hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma açıldığını duyurdu. Saldırıda kullanılan bombalar ve ölenlerin sayısı hakkında detaylar paylaşıldı.

Lübnan ordusu, İsrail'in Beyrut'un doğusunda bir binaya düzenlediği ve Lübnan'da Hristiyanları temsil eden Lübnan Güçleri Partisi üyesi Biyar Muavvad ile eşinin öldüğü saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan Güçleri Partisinin Yahşuş Belde Temsilcisi Biyar Muavvad ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına ilişkin soruşturma açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un doğusunda genellikle Hristiyanların yaşadığı mahallede hedef aldığı dairede iki GBU-39 tipi bomba kullandığı belirtildi.

Bombaların, "hedef alınan 3. katta patladığı ve aynı katta yaşayan 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı" aktarılan açıklamada, binada yeni kiracının da bulunmadığına dikkat çekildi.

Saldırının ardından bir kişinin motosikletle binayı terk ettiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, bu kişinin kimliğinin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu 5 Nisan'da Beyrut'un doğusundaki Ayn Saadet bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Genellikle Hristiyanların yaşadığı bölgede hedef alınan binada Muavvad ve eşi ile bir kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın altyapısını hedef aldığı iddiasıyla 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

