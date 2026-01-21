Lübnan ordusu: İsrail'in devam eden saldırıları bölgedeki istikrarı olumsuz etkiliyor

Lübnan ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının ordunun bölgede yürüttüğü çalışmaları engellediğini ve bölgedeki istikrarı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güney bölgelerde sivillere ait evleri hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların Lübnan'ın egemenliğine ve güvenliğine aykırı olduğu, ateşkes anlaşması ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının açık ihlalini oluşturduğu vurgulandı.

İsrail'in devam edem saldırılarının, ordunun bölgede yürüttüğü faaliyetleri ve silahların devlet tekelinde toplanmasına yönelik planın uygulanmasını engellediği ve çok sayıda ailenin de yerinden edilmesine sebep olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarının bölgedeki istikrarı da olumsuz etkilediği belirtildi.

Öte yandan İsrail'in Lübnan'ın güneyine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye de hava saldırıları düzenlemişti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.