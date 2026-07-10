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İsrail basınına göre Lübnan ordusu, birkaç gün içinde İsrail'in işgal ettiği bazı bölgelerde konuşlanacak

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İsrail basını, Lübnan ordusunun birkaç gün içinde İsrail'in güney Lübnan'da işgal ettiği bazı bölgelere konuşlanacağını, bunun ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşması kapsamında olduğunu iddia etti.

İsrail basını, Lübnan ordusunun Tel Aviv ile yapılan çerçeve anlaşması uyarınca birkaç gün içinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerde konuşlanacağını iddia etti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde, Washington'da 26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşması kapsamında, İsrail ordusunun çekilmesiyle eş zamanlı olarak Lübnan ordusunun bölgeye konuşlandırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Haberde, Lübnan ordusunun birkaç gün içinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerde konuşlanacağı öne sürüldü.

Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerde İsrail ordusu yerine Lübnan ordusunun konuşlanacağı aktarılan haberde pilot bölgelere eklenecek yeni bölgelerin belirlenmesi çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi.

ABD'nin, Lübnan hükümetinin, ülkenin güneyinde egemenliğini geri kazanmasına destek olmak için yakında "uluslararası ortaklarla" iletişime geçeceği kaydedildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, bugün Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki gelişmeleri ve İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik hazırlıkları ele almıştı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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