Albüm: Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Zevtar El-Garbiye Kasabasında Konuşlandı
Lübnan ordusu birlikleri, İsrail'in çekildiği Zevtar el-Garbiye kasabasında konuşlanmaya başladı.
ZEVTAR EL-GARBİYE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan ordusuna bağlı birlikler, İsrail'in çekildiği bölgelere yerleşmeye başladı.
Lübnanlı bir güvenlik kaynağının ve görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre Lübnan ordusu birlikleri salı günü İsrail'in çekildiği Zevtar el-Garbiye kasabasında konuşlandı.
Kaynak: Xinhua