Haberler

Albüm: Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Zevtar El-Garbiye Kasabasında Konuşlandı

Albüm: Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Zevtar El-Garbiye Kasabasında Konuşlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan ordusu birlikleri, İsrail'in çekildiği Zevtar el-Garbiye kasabasında konuşlanmaya başladı.

ZEVTAR EL-GARBİYE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan ordusuna bağlı birlikler, İsrail'in çekildiği bölgelere yerleşmeye başladı.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağının ve görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre Lübnan ordusu birlikleri salı günü İsrail'in çekildiği Zevtar el-Garbiye kasabasında konuşlandı.

Kaynak: Xinhua
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay: Bunu yapma sebepleri duygulandırdı
Kadıköy'de dün geceye damga vuran görüntü

Dün geceye damga vuran görüntü
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir

Şah damarı kesildi! Bu yangın Putin'in planlarını alt üst edecek
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem

Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem