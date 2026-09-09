Lübnan ordusu: İsrail çerçeve anlaşmanın imzalanmasından bu yana yaklaşık 7 bin 700 ihlalde bulundu

Lübnan ordusu, İsrail'in 26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşmadan bu yana ülke topraklarında yaklaşık 7 bin 700 ihlalde bulunduğunu bildirerek, bu ihlallerin sürmesinin mevcut mutabakat ve düzenlemeleri tehdit ettiği uyarısı yaptı.

Lübnan ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son günlerde ülkenin güneyindeki yerleşim bölgelerine ve kurumlara yönelik saldırılarını artırdığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, son olarak güneydeki Nebatiye iline bağlı Kefr Rumman beldesinde düzenlenen saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere yönelik saldırılarının son günlerde arttığı, özellikle Nebatiye çevresinde hava saldırıları ve topçu ateşinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarını artırmasının yanı sıra güneyde yıkım ve patlatma faaliyetlerini sürdürmesinin, "saldırgan niyetleri konusunda şüpheye yer bırakmadığı, uluslararası hukuka aykırı olduğu, mevcut mutabakat ve düzenlemeleri tehdit ettiği ve ordunun istikrarı sağlama çabalarını engellediği" ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının Lübnan'ın egemenliği ve güvenliğinin "açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Lübnan ordusu silah ve mühimmata el koydu

Lübnan ordusunun, çerçeve anlaşmanın imzalanmasından bu yana yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdiği ve Lübnan'a yönelik özel askeri koordinasyon grubuyla işbirliği içinde belirlenen bölgelerde operasyonel kontrolü sağlamak için gerekli adımları attığı belirtildi.

Ordu birliklerinin silah ve patlamamış mühimmatları temizleyip bunlara el koyduğu, Lübnan yasalarına aykırı silahlı grupların ve izinsiz faaliyetlerin bölgede bulunmasını engellediği aktarıldı.

Ordu birliklerinin, aralarında 10 roketatar, 7 roket, 6 insansız hava aracı ve 10 uçak bombası ile 1560 parça hafif mühimmatın bulunduğu yaklaşık 1818 silah ve mühimmat parçasına el koyduğu aktarılan açıklamada ayrıca çok sayıda mayın ve patlayıcı düzeneğin de ele geçirildiği kaydedildi.

Bu çalışmaların, Lübnan ordusunun operasyon bölgesinde operasyonel kontrolü sağlamasına ve bölgeye giriş çıkışları denetlemesine imkan verdiği belirtildi.

İsrail saldırıları nedeniyle dönüşler sınırlı kaldı

Ordunun açıklamasında, güneydeki Zuter el-Garbiyye beldesinde halkın yaklaşık yüzde 70'inin bölgeye dönerek evlerini ve mülklerini kontrol edebildiği, ancak yalnızca yüzde 16'sının yeniden yerleşebildiği bildirildi.

Yaklaşık 450 aileden 60'ının beldeye yerleşebildiği belirtilirken, İsrail'in evlerin yüzde 85'ini tamamen, yüzde 15'ini ise kısmen yıktığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan ordusunun yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen anlaşmaya uymadığı ve 26 Haziran 2026'da çerçeve anlaşmanın imzalanmasından bu yana İsrail'in yaklaşık 7 bin 700 ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin ayrıca Lübnan ordusu personeli ve devriyelerinin yakınlarında ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, tekrarlanan saldırı ve ihlallerin daha önce güvenli kabul edilen bölgelerden yeni bir göç dalgasına yol açtığı ve İsrail'in amacının Lübnan ordusunun ülke içinde ve uluslararası toplum nezdindeki güvenilirliğini zedelemek olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA