Lübnan Ordusu, İsrail Bariyerlerini Kaldırdı

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki Ayterun beldesinde İsrail ordusunun yerleştirdiği beton ve toprak bariyerlerin kaldırıldığını açıkladı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına yönelik tekrarlanan ihlallerinin takip edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) koordinasyonunda Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bulunan Ayterun beldesi çevresinde İsrail ordusunun yerleştirdiği beton ve toprak bariyerlerin kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun söz konusu bariyerleri Ayterun yolunu kapatmak ve bölge halkının topraklarına ulaşmasını engellemek amacıyla yerleştirdiği hatırlatıldı.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırıyı ülke çapında genişletmişti.

İsrail saldırılarında Lübnan'da 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği, bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca kara saldırılarıyla işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.