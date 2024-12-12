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Lübnan Ordusu Hiyam Kasabası'nda Konuşlandı

Lübnan Ordusu Hiyam Kasabası'nda Konuşlandı
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Lübnan ordusu, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleriyle birlikte Hiyam kasabasının çevresinde beş mevziye konuşlandığını duyurdu. Bu hareket, İsrail'in bölgeden çekilmesiyle ilgili operasyonların ilk aşaması olarak değerlendiriliyor.

HİYAM, 12 Aralık (Xinhua) -- Lübnan ordu komutanlığı, Lübnan ordu birliklerinin Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri eşliğinde çarşamba günü öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinin doğu kesiminde yer alan Hiyam kasabası çevresindeki beş mevziye konuşlandığını açıkladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Ordu birlikleri Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon halinde Hiyam kasabası çevresindeki beş noktaya konuşlandırılmıştır" denildi.

Konuşlanmanın, beş üyeli izleme grubunun görüşmelerinin ardından İsrail'in çekilmesiyle aynı zamana denk gelen bölgedeki operasyonların ilk aşaması olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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