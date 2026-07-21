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Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında konuşlandığı Batı Zavtar'da arama-tarama faaliyeti yürütüyor

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Lübnan ordusu, İsrail'in çekilmesinin ardından Nebatiye'deki Batı Zavtar beldesinde arama-tarama faaliyeti yürütüyor. Bölgeye dönüşlere henüz izin verilmiyor.

Lübnan ordusu, güneydeki Nebatiye vilayetinde pilot bölge uygulaması kapsamında konuşlandığı Batı Zavtar beldesinde arama-tarama faaliyeti yürüttüğünü bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, uzman askeri birliklerin Batı Zavtar beldesinde arama-tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun beldeden çekilmesinin ardından Lübnanlı askerlerin belde içinde ve çevresinde konuşlandığı kaydedildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alan Lübnan ordu birlikleri ise Batı Zavtar beldesine dönüşlere henüz izin vermiyor.

Öte yandan Lübnan ordusu daha öneki açıklamasında, Batı Zavtar beldesinde konuşlanmaya başlayan birliklerinin yakınına İsrail askerlerinin ateş açtığını bildirmişti.

Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinden sonra Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan Batı Zavtar'a konuşlanmaya başladığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Lübnan-ABD-İsrail arasındaki çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun himayesinde Furun, Batı Zavtar, Sırayfa beldelerinde pilot bölge operasyonlarının başladığını bildirmişti.

AA'ya konuşan üst düzey Lübnanlı bir yetkili, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin 6. turunda, "çerçeve anlaşması" kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilmesine başlanması amacıyla pilot bölgelerin uygulanması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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