Berri: İsrail'i soykırımdan dava etmekten vazgeçmeyeceğiz

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesinin " İsrail'i soykırım suçları konusunda dava etme hakkından vazgeçmeyeceğini" belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Meclis Başkanı Berri, Şii din adamı Musa es-Sadr'ın ortadan kayboluşunun 48. yılı dolayısıyla konuşma yaptı.

Berri, " İsrail'le savaş meselesinin, mezhepçi hesaplardan uzak, ulusal bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini" söyledi.

İsrail'in hedefinde Hizbullah, silahları, Emel Hareketi ya da Şii toplumu değil; Lübnan'ın birliği ve iç barışı olduğunu kaydeden Berri, ülkesinin iç savaşlarda zayi edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Berri, ayrıca ateş altındayken İsrail ile doğrudan müzakere yürütülmemesi konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Meclis Başkanı Berri, "7 tur müzakerenin sonucu ne oldu? İşgal altındaki alanlar genişledi, yıkım arttı ve hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi." dedi.

Berri, "Lübnan, İsrail'in işlediği soykırım suçları konusunda yargı yoluna başvurma hakkından vazgeçmeyecek." ifadesini kullandı.

Lübnan ile İsrail, 14 Nisan'dan bu yana 5'i Washington'da, 2'si İtalya'nın başkenti Roma'da olmak üzere 7 tur doğrudan müzakere gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA