Lübnan Meclis Başkanı Berri'den uluslararası topluma "İsrail'in ihlallerini durdurun" çağrısı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, uluslararası toplumu İsrail'in Kasım 2024'te sağlanan ateşkesi ihlal ederek ülkeye düzenlediği saldırıları durdurmaya çağırdı.

Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, ülkeyi ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Lübnan'daki ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İsrail'in Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürdüğüne işaret eden Berri, "Lübnan ve Lübnanlılar, ne savaşı istiyor ne de İsrail'in topraklarını işgal etmesini kabul ediyor. İsrail'in günlük devam eden saldırı ve ihlallerine sessiz kalmak mümkün değil." dedi.

Uluslararası toplumun saygınlığını koruması için İsrail'i ateşkese bağlı kalmaya zorlaması gerektiğini vurgulayan Berri, ülkede planlanan seçimlerin erteleneceğine dair bir durumun ise olmadığını belirtti.

Berri ayrıca, Lübnan ordusuna verilen destek dolayısıyla Almanya'ya teşekkür etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise İsrail'in Lübnan topraklarını işgal etmesini reddederek, ülkesinin farklı alanlarda Lübnan'a desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Lübnan'ı ziyaret eden Steinmeier, Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmüştü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.