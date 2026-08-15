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Berri: İsrail'in Güneye Saldırıları Soykırım

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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarını, "Lübnan'ın güneyine yönelik soykırımın devamı" olarak nitelendirdi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarını, " Lübnan'ın güneyine yönelik soykırımın devamı" olarak nitelendirdi.

Meclis Başkanı Berri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarını kınadı.

İsrail'in, güneydeki Nebatiye kentine bağlı Ensar beldesi ve Deyr ez-Zahrani bölgesine yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çeken Berri, şunları kaydetti:

"Bugünkü katliamlar, İsrail'in öldürme ve yıkım makinesinin ülkenin güneyinde taşlara, insanlara, kültürel mirasa ve insan hayatıyla bağlantılı her şeye karşı sürdürdüğü soykırımın devamıdır."

Tel Aviv yönetiminin, hem Lübnan'daki hem de bölgedeki savaş ve gerilimi sona erdirmeyi hedefleyen anlaşmalara, yasalara ve çabalara hiçbir şekilde saygı duymadığına dikkati çeken Berri, İsrail saldırılarının çocukların ve kadınların kanıyla mühürlenmiş bir çağrı olduğunu belirterek, Lübnanlıları ulusal birliğe davet etti.

Saldırıların aynı zamanda ateşkes anlaşmasının garantörlerine bir mesaj olduğunu belirten Berri, müzakere ve ateşkes anlaşmalarının garantörü olan taraflara da "İsrail soykırımını" durdurmaları çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ile Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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