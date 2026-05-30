Lübnan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, ABD'de İsrail ile yapılan güvenlik görüşmesini değerlendirdi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, ABD'deki İsrail heyetiyle yapılan güvenlik görüşmesinin ardından bir araya gelerek İsrail saldırılarının durdurulması için diplomatik çabaların artırılmasında mutabık kaldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, ABD'de İsrail heyetiyle gerçekleştirilen güvenlik görüşmesinin ardından ülkedeki son gelişmeleri ve müzakere sürecini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Başbakan Selam'ı kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarını genişleterek sürdürmesi, evleri yıkması, bu saldırılarda tarihi yapıların tahrip edilmesi ile sivillere yönelik tehditler ele alındı.

Avn ve Selam'ın, İsrail'in saldırılarına son verilmesi için diplomatik temasların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin Lübnan, ABD ve İsrail askeri heyetleri arasında Washington'da gerçekleştirilen toplantıyı da değerlendirdiği aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, 2-3 Haziran'da Washington'da yapılması planlanan müzakere turunun hazırlıkları ile ülkedeki güvenlik durumu ve İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların durumu da ele alındı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında dün Lübnan ve İsrail'den askeri heyetlerin katılımıyla güvenlik görüşmesi yapılmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
