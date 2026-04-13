Lübnan: İsrail'in Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2.055'e Yükseldi

BEYRUT, 13 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 Mart'tan bu yana 2.055 kişi hayatını kaybederken, 6.588 kişi de yaralandı.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden pazar günü yapılan açıklamada gün içinde ülke genelindeki saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 152 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, pazar günü Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Sudani, Lübnan'a yönelik son İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Saldırıları kınadıklarını vurgulayan Sudani, zor günler geçiren Lübnan'la ve Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Sudani, Lübnan cumhurbaşkanlığının ve Lübnan hükümetinin, devletin egemenliğinin tesis edilmesi ve ülke genelinde güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik attığı adımlara destek verdiklerini de ifade etti.

Sudani, Lübnan halkının acılarını hafifletmek için yakıt, gıda ve insani yardım dahil olmak üzere acil yardım sağlayacaklarını Avn'a iletti.

