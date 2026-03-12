Haberler

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Şeybani, Lübnan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İran'ın Hizbullah ile birlikte İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlemesine ilişkin açıklamasının ardından İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani'yi Bakanlığa çağırdı. Görüşmede Lübnan'ın iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiği mesajı verilecek.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Hizbullah'la entegre şekilde İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlediğine ilişkin açıklamasının ardından İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani'yi Bakanlığa çağırdı.

Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şeybani'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Bakan Recci, yarın yapılacak görüşmede Lübnan'ın iç işlerine yönelik herhangi bir İran müdahalesini reddeden tutumun Şeybani'ye iletileceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde Hizbullah'la entegre şekilde İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı

Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
