Lübnan'da "istenmeyen kişi" ilan edilen İranlı büyükelçinin, ülkeyi terk edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor

Lübnan'ın "istenmeyen kişi" ilan ettiği İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin ülkeyi terk etmesi için tanınan süre dolarken, İranlı diplomatın ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Lübnan'ın Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmesi için tanıdığı süre 29 Mart'ta doldu.

Ancak büyükelçinin Beyrut'tan ayrıldığına veya ayrılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde ise Şeybani'nin ülkeyi terk etmediği öne sürüldü. El-Müdün gazetesi, İranlı büyükelçinin Beyrut'taki elçilik binasında kaldığını iddia etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart'ta, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istemişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi ise Büyükelçi Şeybani'nin "istenmeyen kişi" ilan edilmesini ve ülkeden ayrılmasının istenmesini kınayarak bu karardan geri adım atılmasını talep etmişti.