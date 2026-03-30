Lübnan'da "istenmeyen kişi" ilan edilen İranlı büyükelçinin, ülkeyi terk edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor

Lübnan, İran'ın Beyrut'taki Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani'yi 'istenmeyen kişi' ilan etti ve ülkeyi terk etmesi için tanınan süre 29 Mart'ta doldu. Ancak büyükelçinin ayrılıp ayrılmayacağına dair belirsizlik sürüyor.

Ancak büyükelçinin Beyrut'tan ayrıldığına veya ayrılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde ise Şeybani'nin ülkeyi terk etmediği öne sürüldü. El-Müdün gazetesi, İranlı büyükelçinin Beyrut'taki elçilik binasında kaldığını iddia etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart'ta, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istemişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi ise Büyükelçi Şeybani'nin "istenmeyen kişi" ilan edilmesini ve ülkeden ayrılmasının istenmesini kınayarak bu karardan geri adım atılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
İstanbul'da site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Emniyeti harekete geçiren görüntü
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran, iki siyasi mahkumu idam etti

Savaş sürerken İran'dan kritik adım