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Lübnan, İngiltere'den "Lübnan'a saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını" istedi

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Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İngiltere'den "Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını" talep etti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İngiltere'den "Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını" talep etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Recci, İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki gelişmelerin ele alınmasının yanı sıra Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin sona ermesinin ardından atılacak adımlar değerlendirildi.

İngiliz Bakan Doughty, görüşme sırasında ülkesinin Lübnan'a yönelik desteğinin sürekliliğini dile getirdi.

Lübnanlı Bakan Recci de görüşmede İngiltere'den "Lübnan topraklarına yönelik devam eden saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını" istedi.

Recci ayrıca silahların devletin kontrolünde toplanması konusunda kaydedilen ilerlemeler hakkında Doughty'ye bilgi verdi ancak açıklamada bu konuda ayrıntıya yer verilmedi.

UNIFIL'in görev süresi 2026 sonunda sona erecek

Bölgede görev yapan yaklaşık 50 ülkeden 7 bin 500 askerin yer aldığı UNIFIL'in görev süresi 31 Aralık'ta dolacak.

BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda 1978'de Lübnan'da konuşlandırılmaya başlayan UNIFIL, bölgede çatışmaların sona ermesini gözetmek ve güvenlik ile istikrarın korunmasına yardımcı olmakla görevlendirildi.

? İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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