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Lübnan'da 10 Kasım'da gözaltına alınan ve haklarında "silahlı grup kurmak, üye toplamak ve silahlandırmak" suçlamasıyla iddianame hazırlanan 5 Hizbullah mensubu hakkında tutuklama kararı verildi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Askeri Soruşturma Hakimi Gade Ebu Alvan, ülkenin kuzeyindeki Bişerri'nin dağlık bölgesinde gözaltına alınan Hizbullah'a bağlı güvenlik hücresinin 5 üyesini avukatlarının huzurunda sorguladı.

Ebu Alvan, 6 saat süren sorgunun ardından 5 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Soruşturma hakimi Ebu Alvan ayrıca, gözaltına alınan kişilerin beraberinde bulunan harita ve belgeleri kendilerinin hazırlayıp hazırlamadığının belirlenmesi için el yazılarının karşılaştırılmasını ve kriminal inceleme raporunun kendisine sunulmasını istedi.

Lübnan güvenlik güçleri, 10 Kasım'da Batrun ve Bişarri ilçeleri arasında uzanan dağlık bölgede, hareketlerindeki şüpheler üzerine 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Lübnan basınına göre söz konusu kişiler, güvenlik devriyesinin yaklaşması üzerine yanlarındaki belge ve haritaların bir kısmını yırtmaya çalışırken yakalanmıştı.

3 Hizbullah mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Öte yandan Askeri Mahkeme nezdindeki hükümet komiseri yargıç Claude Ghanem ise söz konusu hücreyle bağlantılı 3 Hizbullah mensubu hakkında yakalama emri çıkardı.

Ghanem, güvenlik güçlerine söz konusu kişilerin gözaltına alınarak sorgulanmak üzere getirilmesi talimatını verdi.

5 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı

Yargıç Ghanem, 18 Kasım'da hazırladığı iddianamede 5 Hizbullah mensubunu "silahlı grup oluşturmak, eleman temin etmek, onları eğitip donatmak ve silah sağlamakla" suçlamıştı.

Öte yandan Lübnan'ın doğusundaki Dahr el-Baydar kontrol noktasında geçen ay ele geçirilen patlayıcı yüklü tıra ilişkin soruşturma kapsamında da Hizbullah mensubu 2 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA