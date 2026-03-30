Lübnan'ın güneyinde BM Barış Gücü askerlerine yine saldırı düzenlendi

Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine saldırı düzenlendiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan'ın güneydoğusundaki Beni Hayyan ve Tuluse beldeleri arasındaki yolda UNIFIL birliğinin hedef alındığı aktarıldı.

Saldırının ardından UNIFIL karargahının bulunduğu Nakura'dan bir helikopterin yaralıları taşımak için bölgeye geldiği kaydedildi.

Pazar günü UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu Endonezyalı 1 barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor

Emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor

Emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar

Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
Fatih Altaylı, otel odasında basılan başkan konusunda tavrını belli etti: Libidosuna...

Otelde basılan başkan konusunda tavrını belli etti: Libidosuna...