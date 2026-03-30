Lübnan'ın güneyinde BM Barış Gücü askerlerine yine saldırı düzenlendi
Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine saldırı düzenlendiği bildirildi.
Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine saldırı düzenlendiği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan'ın güneydoğusundaki Beni Hayyan ve Tuluse beldeleri arasındaki yolda UNIFIL birliğinin hedef alındığı aktarıldı.
Saldırının ardından UNIFIL karargahının bulunduğu Nakura'dan bir helikopterin yaralıları taşımak için bölgeye geldiği kaydedildi.
Pazar günü UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu Endonezyalı 1 barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.
Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.