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Lübnan'ın Bekaa bölgesindeki Suriyeli sığınmacıların kampında 59 çadırın tamamı yandı

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Lübnan'ın Bekaa bölgesinde, Zahle ilçesine bağlı Bar İlyas beldesindeki Suriyeli sığınmacı kampında çıkan yangında 59 çadırın tamamı yandı. Kampta 75 aileden yaklaşık 486 kişinin yaşadığı belirtilirken, can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan'ın orta kesimindeki Bekaa bölgesinde, Suriyeli sığınmacıların barındığı bir kampta büyük bir yangın çıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Bekaa ilinin Zahle ilçesine bağlı Bar İlyas beldesinde bulunan mülteci kampında yangın çıktı.

Yangında, kampta bulunan 75 aileden yaklaşık 486 kişinin yaşadığı 59 çadırın tamamı yandı.

Yangında şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olduğuna dair bilgi verilmedi.

Resmi makamlardan yangına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'deki iç savaşta, 1,8 milyon civarında Suriyelinin Lübnan'a sığındığı tahmin edilirken, bunların yaklaşık 880 bini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) başvurmuştu.

Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazanmıştı.

Kaynak: AA
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