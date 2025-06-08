Lübnan Hükümeti, Vatandaşları İsrail İle İletişimden Kaçınmaları İçin Uyardı

Lübnan, kamuoyunda etkili isimler, sanatçılar ve basın mensupları başta olmak üzere tüm vatandaşları, İsrail ordusu sözcüleri veya ona bağlı medya kuruluşlarıyla ne gerekçeyle olursa olsun "doğrudan veya dolaylı" her türlü iletişimden kaçınmaları uyarısında bulundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnanlı oyuncu Nadine er-Rasi'nin İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee'ye hitaben yayımladığı görüntülü mesajının ardından Lübnan Enformasyon Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, kamuoyunda etkili isimler, sanatçılar ve basın mensupları başta olmak üzere tüm vatandaşlar, İsrail ordusu sözcüleri veya ona bağlı medya kuruluşlarıyla "doğrudan veya dolaylı" her türlü iletişimden kaçınmaları konusunda uyarıldı.

İsrail'i boykot etmeyle ilgili olanlar başta olmak üzere bu tür etkileşimlerle, Lübnan yasalarının açık bir şekilde ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, Lübnanlılar arasında huzursuzluk ve karmaşa çıkarmak amaçlı sosyal medyada yalan haberler ve kaynağı belirsiz sesli mesajların yayımlandığı" bilgisi verildi.

Açıklamada, vatandaşlardan güvenilir haber kaynaklarını takip etmeleri, şüpheli ya da güvenilmez gördükleri içerikleri yeniden paylaşmamaları" istendi.

Lübnanlı oyuncu Rasi, perşembe günü yayımladığı mesajında, saldırı tehdidinde bulunan İsrail Ordusu Sözcüsü Adraee'den, Lübnanlıların tamamının panik yaşamaması için ordunun hedef alacağı bölgeleri tam olarak belirlemesini istemişti.

Bunun üzerine Adraee de "Tel Aviv'in hiçbir zaman Lübnan devleti ve Lübnan halkıyla sorunu olmadığını, ülke turizmine veya imajına zarar vermeyi amaçlamadığını" iddia etmişti.

İsrail savaş uçakları perşembe günkü "tahliye" tehditlerinin ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinde 8 hava saldırısı düzenlemişti. Bu, Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Dahiye'ye yönelik 4. büyük saldırı oldu.

Dahiye'deki siviller, İsrail'in tehditlerinin ardından bölgeden göç etmeye başlamıştı.