Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, İsrail ordusunun varlığını birincil tehlike saydı

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Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel, İsrail ordusunun, Lübnan'ın karşı karşıya olduğu birincil tehlike olduğunu belirtti.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Heykel, başkent Beyrut'un doğusundaki El-Yerze kasabasında bulunan Savunma Bakanlığı binasında, komuta kademesi, operasyonel birim ve alay komutanları ile çok sayıda subayın katılımıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda İsrail'in güney bölgelerine yönelik süregelen ihlalleri ve saldırılarının yanı sıra halihazırda karşılaşılan askeri ve güvenlikle ilgili zorluklar ele alındı.

Heykel, burada askerlere hitaben yaptığı konuşmada, ordunun, tüm ülke topraklarında devlet otoritesini tesis etmek için çalıştığını dile getirdi.

Heykel, "İsrail ordusunun, işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi gerekir. Çünkü bu ordunun varlığı karşılaştığımız temel ve birincil tehlike." ifadesini kullandı.

Yıl sonunda görev süresi dolacak olan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'yle (UNIFIL) ilgili de konuşan Heykel, UNIFIL'in İsrail'in ihlal ve saldırılarını belgeleyen bir merci olması hasebiyle Lübnan ile İsrail arasındaki mücadele tarihinin hafızasını temsil ettiğine ve bu nedenle de görevine devam etmesi gerektiğine işaret etti.

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesi bugün, ordunun, ABD ile İran arasında savaşın yeniden başlaması durumunda Lübnan'a yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı hazırlık yaptığını yazmıştı.

Kaynak: AA