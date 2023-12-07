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Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısında bir İsrailli öldü

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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında bir İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışmaların devam ettiği bölgede ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında bir İsraillinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine tanksavar füzeleri ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının düzenlendiği bölgelerin İsrail ordusuna ait helikopter, tank ve top ateşiyle vurulduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisinden yapılan açıklamada, saldırıcı sonucu bir İsraillinin öldüğü aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda 92 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü. Çatışmalar ayrıca Lübnan'da 3'ü çocuk, 3'ü gazeteci 23 sivilin, İsrail'de de 5 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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