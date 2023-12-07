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Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısında bir İsrailli öldü

7 Aralık 2023 17:15 Son Güncelleme: 17:16 Abone Ol

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında bir İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışmaların devam ettiği bölgede ölü sayısı artmaya devam ediyor.