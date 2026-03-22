Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü

Güncelleme:
Lübnan'dan gelen tanksavar füze saldırısında İsrail'in Misgav Am bölgesinde bir araçta bir kişi hayatını kaybetti. Hizbullah tarafından düzenlendiği değerlendirilen saldırıda kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TEL Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen tanksavar füze saldırısında 1 kişinin öldüğü duyuruldu.

"The Times of Israel" gazetesinin haberinde, Misgav Am bölgesine tanksavar füze saldırısında iki aracın isabet aldığı bildirildi."

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada doğrudan isabet alan araçta bir kişinin öldüğü belirtildi.

"Walla" haber sitesine konuşan Kızıl Davut Yıldızı acil müdahale ekipleri, yanan diğer araçta mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı."

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın düzenlediği değerlendirilen saldırının soruşturulduğu bildirildi.

Hizbullah, Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırılarını şiddetlendiren İsrail'e roket ve dron saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
