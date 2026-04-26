Lübnan'dan fırlatılan İHA'lar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Güncelleme:
Lübnan'daki Hizbullah tarafından fırlatılan üç insansız hava aracı (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Celile bölgesinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan üç İHA'nın İsrail hava sahasına ulaşmadan düşürüldüğü öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu Lübnan'ın Bazuriyye ve Semmaiye, Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

Genç öğretmenin başı büyük belada! İddialar mide bulandırıcı
İngiltere ayakta! Polis bir kadının etek altı fotoğraflarını çeken bu sapığı arıyor

Bir ülke bu sapığı arıyor! Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı
Uludağ'da 3 kişinin öldüğü otel yangınında avukattan 'itfaiye aracında su yokmuş' iddiası

3 kişinin öldüğü otel yangınında 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası
Trump'ın yemeğindeki saldırı kurgu muydu? Kart detayı dikkat çekti

Trump'a yönelik saldırı kurgu mu? Kart detayı kafaları karıştırdı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

Genç öğretmenin başı büyük belada! İddialar mide bulandırıcı
Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü

Facia kamerada! Çukura indi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum