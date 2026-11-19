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BEYRUT, 19 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Birliği Lübnan Delegasyonu, Lübnan'daki 84 Suriyeli mültecinin çarşamba günü Abbudiyye-Debbusiye Sınır Kapısı üzerinden ülkesine döndüğünü açıkladı. Bu, sınır kapısının kısa süre önce yeniden açılmasının ardından organize şekilde gerçekleştirilen ilk gönüllü geri dönüş oldu.

Avrupa Birliği'nin Lübnan Büyükelçisi Sandra de Waele, Lübnan'dan ayrılarak Suriye'ye yerleşen mültecilere danışmanlık, belgelendirme, ulaşım ve ödenek desteği sağladığını, aynı zamanda Lübnanlı makamlara sınır işlemlerini iyileştirme konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından organize edilen geri dönüşün, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü ve ilgili makamlarla yakın koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise söz konusu dönüşün Lübnan hükümetinin gönüllü geri dönüş planının 24'üncü aşaması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

UNHCR Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, Ocak 2025'ten bu yana 711.000'den fazla Suriyelinin Lübnan'dan ülkesine döndüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua